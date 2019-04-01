الكرملين: نريد أن نرى لدى السلطة في أوكرانيا حزب سلام وليس حرب

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين 1 نيسان/أبريل، أن الكرملين يود أن يرى في السلطة في أوكرانيا حزب سلام وليس حرب.

وقال بيسكوف: "بالطبع، إننا نود ألا نرى حزب حرب في قيادة أوكرانيا، بل حزبا يسعى إلى تسوية حقيقية للوضع في جنوب شرق أوكرانيا على أساس الاتفاقيات القائمة".

© Sputnik . Stringer لجنة الانتخابات المركزية الأوكرانية تعلن عن جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية

وأشار بيسكوف إلى أن الكرملين يعتبر من السابق لأوانه استخلاص النتائج، فيما يخص الانتخابات الأوكرانية لأن الفائز لم يحدد بعد، قائلا: "الانتخابات في أوكرانيا لم تنته وهناك جولة ثانية. وإعلان أي استنتاجات من السابق لأوانه، يجب الانتظار".

كما علق على تصريحات المرشح في الانتخابات الرئاسية فلاديمير زيلينسكي، بشأن دونباس بأن موسكو لا تحتل أي أراض أوكرانية.

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول رد الفعل بشأن تصريحات زيلينسكي حول "الأراضي المحتلة" في أوكرانيا: "مستعدون لأن نشرح لكل أوكراني أن روسيا لا تحتل أي أراضي أوكرانية… لأنه في هذه الحالة، بالنسبة لجمهورية دونباس غير المعترف بها، فقد تم رفضها من قبل أوكرانيا نفسها. ما يحدث هناك هو نتيجة للسياسة التي تنتهجها قيادة أوكرانيا".

ومن الجدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية جرت في أوكرانيا، يوم الأحد 31 نيسان/أبريل. ووفقا للجنة الانتخابات فلم يحصل أي من المرشحين العدد اللازم من الأصوات للفوز في الجولة الأولى. وذكرت اللجنة بعد معالجة 60.28% من الأصوات أن الممثل الكوميدي فلاديمير زيلينسكي يتصدر في الجولة الأولى بنتيجة 30.36% من الأصوات ويتبعه الرئيس الحالي بيوتر بوروشينكو — 16.40% من الأصوات. وأيد رئيسة المعارضة يوليا تيموشينكو 13.08% من الناخبين.