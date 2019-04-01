بوتين يناقش مع نتنياهو الاتصالات عبر الخط العسكري

أعلن الكرملين، اليوم الاثنين 1 نيسان/أبريل، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقشا خلالها الاتصالات العسكرية والوضع في منطقة الشرق الأوسط.

وجاء في بيان الكرملين "بمبادرة من الجانب الإسرائيلي، جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وتمت مناقشة قضايا التعاون الثنائي الملحة، بما في ذلك الاتصالات العسكرية، وكذلك الوضع في منطقة الشرق الأوسط".

يتبع…