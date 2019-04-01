بوتين يهنئ أردوغان بالنجاح في الانتخابات المحلية بتركيا

وجاء في بيان صادر عن إدارة الرئيس التركي: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصل بالرئيس رجب طيب اردوغان وهنأه بالنجاح في الانتخابات".

ومن جانبه كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ناقش مع نظيره التركي المشكلة السورية.

وقال بيسكوف ردا على سؤال حول مناقشة الرؤساء للمشكلة السورية خلال الاتصال: "نعم تطرق الحديث إلى هذا".

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد أعلن، أمس الأحد، حصول حزبه وتحالف "الجمهور" الذي شكله حزبه مع حزب "الحركة القومية" على أغلبية الأصوات في انتخابات الإدارة المحلية، مؤكدا أن أية خسارة أو فوز هو تقدير الشعب ونتيجة الديمقراطية.

وقال أردوغان، بكلمة ألقاها في مدينة إسطنبول بعد فرز أغلبية أصوات الانتخابات المحلية "استكملنا الانتخابات المحلية بنضج ديمقراطي وقد حصل حزب "العدالة والتنمية" وتحالف "الجمهور" على أغلبية الأصوات كما هو معتاد منذ انتخابات عام 2002".

وأضاف أردوغان:

"خسر حزب العدالة والتنمية وتحالف الجمهور بلديات عدد من الولايات وهذا تقدير شعبنا ونتيجة للديمقراطية، لذا هو أمر ينبغي تقبله".

وأشار الرئيس التركي إلى أهمية نتائج الانتخابات في المدن في شرق وجنوب شرقي البلاد، مضيفا "أشرت دائما إلى المحاولات الرامية لتقييد إرادة شعبنا وأكدت على ذلك بوضوح وهذه النتائج قد أظهرت أن إخواننا الأكراد لم يسلموا إرادتهم لا للمنظمة الإرهابية ولا للذين يدعمون المنظمة الإرهابية".

وذكر أردوغان أن "الانتخابات المقبلة ستجري في شهر يوليو/ حزيران من عام 2023".