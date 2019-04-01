الخارجية الروسية : موسكو مستعدة للتحاور مع جميع البلدان لتحقيق السلام

موسكو — سبوتنيك. وأكدت الخارجية الروسية على أن منع سباق التسلح في الفضاء لا يزال أولوية السياسة الخارجية لروسيا.

وجاء في نص البيان الصادر عن الخارجية الروسية اليوم الاثنين: "بالنسبة لروسيا، يظل منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي وتحويله إلى منطقة أخرى من المواجهات المسلحة من أولويات السياسة الخارجية."

وتابع البيان: "كما نحن على استعداد لإجراء حوار على قدم المساواة مع جميع الدول من أجل الحفاظ على الفضاء الخارجي خاليًا من الأسلحة من أي نوع كشرط لضمان السلام والأمن الدوليين".