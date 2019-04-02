روسيا تطور برنامجا للتعرف على تكنولوجيا العدو

قامت الشركة الروسية Smart Engines بتطوير نظام التعرف على الأنماط الجديد لدبابات العدو. وفقا لـCNews.

ويعتمد برنامج التعرف إطار عمل الهيروغليف الخاص ويستخدم تكنولوجيا التعلم الآلي والشبكات العصبية. Smart Tank Reader قادر على التمييز بين الدبابات المتحالفة ودبابات العدو فقط باستخدام كاميرا فيديو دون استخدام أي معدات متخصصة. يمكن للنظام أيضًا تحديد المسافة إلى الدبابة واتجاهها.

ويلاحظ المطورون أنه في الوقت الحالي، يمكن أن تعمل التكنولوجيا على منصات الأجهزة والبرامج، بما في ذلك دعم بنيات معالج Elbrus و Baikal و COMDIV بالإضافة إلى x86 و ARM العالمية.

قام المتخصصون في تدريب النظام والتقييم اللاحق لجودة عمله بجمع عشرات الآلاف من الصور التي تم تصنيفها وتعريفها بواسطة شبكة عصبية تلافيفية. ونتيجة لذلك، تعلم "قارئ الدبابات الذكية" التمييز بين دبابة "تي-90" و"ميركافا"، مما أدى إلى تكوين مجموعة من الخوارزميات وتصنيفات الأجسام المشابهة التي تدخل في عدسة الكاميرا.