مقاتلة "ميغ-29" تعيش عمرا طويلا

وخرجت طائرة "ميغ-29" إلى حيز الوجود في القرن الماضي، وكانت تعتبر من أفضل المقاتلات السوفيتية.

وتظل هذه الطائرة في الخدمة في الجيش الروسي. ويُتوقع أن تعيش عمرا طويلا بعد تعديلها وتطويرها.

وتختلف الطائرات المعدلة المعروفة باسم "ميغ-29إس إم تي" و"ميغ-29إم" عن طائرة "ميغ-29" الأصلية، وتعتبر من الطائرات المتطورة التي تستطيع مجاراة الطائرات الحديثة التي برزت إلى الوجود في الفترة الأخيرة.

وزودت "ميغ-29" المعدلة بإلكترونيات الطيران الرقمية، وانضمت إلى أسلحتها صواريخ مضادة للسفن. كما أنها حصلت على هوائي جديد لاكتشاف الأهداف الأرضية. وارتفع مداها من 1500 كيلومتر إلى 2000 كيلومتر.

وتقدر طائرات "ميغ-29إس إم تي" و"ميغ-29إم" على تحقيق مهام كثيرة، وتستطيع التغلب على الطائرات المعادية في المعركة القريبة.

وعرضت طائرات "ميغ-29إس إم تي" قدراتها ومهاراتها خلال تمرين نفذته وحدات من القوات الروسية في ميدان التجارب "أشولوك" مؤخرا.