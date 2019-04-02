بوتين يجري محادثات قصيرة مع نتنياهو في موسكو يوم الخميس

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء 2 نيسان/أبريل، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيقوم بزيارة إلى روسيا، يوم 4 نيسان/أبريل، حيث سيجري محادثات قصيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بيسكوف: "تم الاتفاق على وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى موسكو في زيارة عمل قصيرة، يوم 4 نيسان/أبريل. وستجري مفاوضات عمل قصيرة، يوم 4 نيسان/أبريل، لبحث قضايا الساعة".

© Sputnik . Sergei Guneyev بوتين يناقش مع نتنياهو الاتصالات عبر الخط العسكري

وقد جرى، يوم أمس الاثنين 1 نيسان/أبريل، اتصال هاتفي بين بوتين ونتنياهو، بمبادرة من الجانب الإسرائيلي، تم خلالها مناقشة قضايا التعاون الثنائي الملحة، بما في ذلك الاتصالات العسكرية، وكذلك الوضع في منطقة الشرق الأوسط.

كما أجرى نتنياهو محادثات مع بوتين خلال زيارته إلى موسكو، يوم 27 شباط/فبراير، بحثا خلالها الوضع في سوريا واتفقا على مواصلة التنسيق بين الجيشين الروسي والإسرائيلي وانسحاب القوات الأجنبية من سوريا.