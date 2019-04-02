لافروف: منظمة حظر الكيميائي تعيش انقساما وموسكو مهتمة في تجاوز ذلك

موسكو — سبوتنيك. وقال لافروف خلال لقائه الأمين العام للمنظمة:

"الوضع في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ليس مرضيا. المنظمة منقسمة تقريبا بسبب محاولات تسييس مختلف جوانب أنشطتها".

وأضاف أن موسكو قلقة حيال انشاء آلية توجيه التهم في المنظمة الأمر الذي يعتبر انتهاكا لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، مشددا على أن "روسيا مهتمة في تخطي الأزمة الحالية".

وتابع لافروف قائلا: "نحن مقتنعون أنه فقط من خلال تكثيف جهود جميع الدول التي تدرك عمق المشكلة، من الممكن معالجة الوضع في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وإعادة هذه المنظمة وعملها إلى قناة توافق طبيعية دون أي تسييس".

وفي نهاية شهر حزيران / يونيو الماضي، اكتسبت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي صلاحيات جديدة، تتيح لها تحديد المسؤول عن الهجمات بذخائر سامة محظورة.

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الوضع بأنه "غير طبيعي" حول منح الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مهام إضافية لتحديد المسؤولين عن الهجوم الكيميائي.