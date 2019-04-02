روسيا تفتتح مركزا لصيانة المروحيات في فنزويلا

أعلن نائب مدير شركة "مروحيات روسيا" الروسية إيغور تشيتشيكوف عن خطط الانتهاء من إنشاء مركز صيانة المروحيات في فنزويلا هذا العام.

وقال تشيتشيكوف: "في هذه المرحلة، تم نقل المعدات اللازمة للبلاد بالكامل تقريبا. يوجد هناك المختصون في الوقت الحالي. ويتم تجميعها وتشغيلها. ونأمل بإتمام العمل هذا العام".

ووفقا لأقواله، فإن العمل يجري وفقا لعقود قديمة قيد التنفيذ.

© Sputnik . Vitaliy Belousov افتتاح مركز روسي لتعليم وتدريب الطيارين في فنزويلا

وأكد أن الجانب الفنزويلي مهتم بمواصلة المشروع. وأعرب عن اهتمام الجانب الروسي بتنفيذ الالتزامات، مشيرا إلى أن روسيا ستكمل العمل المقرر، أما المزيد من التعاون فهو يعتمد على رغبات الجانب الفنزويلي.

وتجدر الإشارة إلى أنه كان من المفترض افتتاح مركز الخدمة قبل نهاية عام 2018. وسلمت روسيا خلال السنوات الـ10 الماضية، لفنزويلا أكثر من 50 مروحية من طراز "مي".

وتعتبر فنزويلا أكبر مستورد للأسلحة الروسية في أمريكا اللاتينية. وقد نفذت روسيا معظم عقود الأسلحة قبل بدء حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد. وأشار مركز التحليل الروسي لتجارة الأسلحة العالمية إلى أن الجيش الفنزويلي مشبع بالأسلحة الروسية ومن غير المتوقع توقيع عقود كبيرة جديدة.