بيسكوف: إذا عرض نتنياهو خطة حول سوريا خلال لقائه مع بوتين فسنبحثها

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إنه في حالة تقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال لقائه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لخطة حول سوريا، فسنقوم بمناقشتها ودراستها.

موسكو- سبوتنيك. وذكر بيسكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء: "هذه زيارة عمل قصيرة. إذا قدم السيد نتنياهو خطة من نوع ما، فمن المؤكد أنه ستتم مناقشتها ودراستها".

© Sputnik . Mikhail Klimentiev بوتين يجري محادثات قصيرة مع نتنياهو في موسكو يوم الخميس

وكان بيسكوف قد أكد، أمس الثلاثاء، أن الرئيس بوتين سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في 4 أبريل/ نيسان الجاري، خلال لقاء عمل قصير.

وقال بيسكوف للصحفيين: "تم الاتفاق على قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بزيارة عمل قصيرة إلى موسكو في 4 أبريل. ستجري مباحثات سريعة لتنسيق المواقف".

وتلقى الرئيس الروسي، أول من أمس الاثنين، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بحثا فيه الاتصالات القائمة بين الدولتين في المجال العسكري بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.