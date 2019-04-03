بالفيديو... بوتين يصل على متن "أوروس" الروسية لافتتاح أول مصنع مرسيدس في روسيا

قام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بزيارة مصنع "مرسيدس" للسيارات الألمانية في ضواحي موسكو لافتتاحه وتدشينه.

ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى المصنع الجديد في ضواحي موسكو على متن سيارته ليموزين "أوروس" الجديدة.

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لوصول بوتين إلى المصنع على متن سيارته الرئاسية الروسية الجديدة.

У советских собственная гордость: Владимир Путин приехал на открытие завода «Мерседес» на «Аурусе» pic.twitter.com/bKHmFrve4N — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 3, 2019

وفيما خص المصنع، قررت الشركة الألمانية للسيارات مرسيدس دايملر ببناء مصنع لتركيب السيارات الخفيفة في روسيا، وبحسب الخبراء فإن القدرة الصناعية والإنتاجية للمصنع تبلغ حوالي 25 ألف سيارة سنويا ويؤمن لحوالي 1000 شخص وظائف مختلفة للمواطنين القاطنين في الجوار.

يذكر أن سيارة الرئاسة الروسية "أوروس" تم تصميمها وطنيا خصيصاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأصبحت موضع اهتمام وثيق لوسائل الإعلام في السنوات الأخيرة، وهي من تصميم شركة "نامي" الروسية.