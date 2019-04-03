إنقاذ شاب وفتاة روس بعد انهيار جليدي مفاجئ تحتهما

أنقذ عاملان أحدهما من جهاز الحرس الوطني والآخر من جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، مراهقين غرقا في نهر ينيسي الواقع في مدينة كراسنويارسك بعد تحطم الجليد تحت أقدامهما.

موسكو — سبوتنيك. جاء في بيان المكتب الصحفي للحرس الوطني الروسي "لاحظ أحد ضباط فرقة القوات الخاصة التابعة للحرس الوطني الروسي، واثنان من رفاقه، أحدهما يعمل في القسم الإقليمي لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، خلال تنزههم على شاطئ ضفة نهر ينيسي في كراسنويارسك، في يوم إجازتهم، مراهقين يمشيان على جليد النهر، وفجأة بدأ الجليد، وأمام أنظار عشرات الأشخاص بالانهيار، ليجد الشابان نفسيهما في الماء، فهرع الضباط على الفور لإنقاذهما".

ونقل البيان عن أحد الضباط قوله، بأنهم قاموا بالزحف على الجليد الرقيق حتى تمكنوا من الوصول إلى مكان الانهيار وتم إنقاذ المراهقين وهما شاب وفتاة، مشيرا إلى أنه "بمجرد وضع قدمينا على الجليد أخذ بالتشقق، لذاك تابعنا حركتنا زحفا على البطن، وكان هناك هدف وحيد يدور في رؤوسنا هو المساعدة والإنقاذ".

هذا وتم تسليم المراهقين بعد إنقاذهما، إلى موظفي وزارة الطوارئ.