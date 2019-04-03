لافروف حول العسكريين الروس في فنزويلا: روسيا لا تحاول إقامة "سوريا ثانية"

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا لا تحاول إقامة "سوريا ثانية" في فنزويلا وأن الجيش الروسي يقوم بصيانة دورية للمعدات العسكرية.

قال لافروف في مقابلة مع صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" الروسية، ردا على سؤال حوال محاولة إقامة "سوريا ثانية" في فنزويلا: "لا، نحن لا نحاول على الإطلاق. تحدثنا عن ذلك علنا، وليس لدينا ما نخفيه".

© Sputnik . Michail Voskresenskiy روسيا تفتتح مركزا لصيانة المروحيات في فنزويلا

وأوضح لافروف أن هناك اتفاق تم توقيعه في عام 2001 مع الرئيس الفنزويلي السابق هوغو تشافيز. وتم التصديق عليه من قبل البرلمان، مؤكدا أنه قانوني تماما ويلبي جميع متطلبات الدستور الفنزويلي.

وأكد أن الجانب الروسي سلم الممتلكات الفنية العسكرية لفنزويلا وفقا لهذا الاتفاق، وهي بحاجة إلى الصيانة والخدمة.

وأفادت الأنباء في وقت سابق أن طائرتين روسيتين، على متنهما مجموعة من العسكريين الروس، وصلتا إلى كاراكاس الأسبوع الماضي، الذين سيجرون مشاورات مع ممثلي فنزويلا حول التعاون العسكري التقني.