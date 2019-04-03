لافروف حول العسكريين الروس في فنزويلا: روسيا لا تحاول إقامة "سوريا ثانية"

قال لافروف في مقابلة مع صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" الروسية، ردا على سؤال حوال محاولة إقامة "سوريا ثانية" في فنزويلا: "لا، نحن لا نحاول على الإطلاق. تحدثنا عن ذلك علنا، وليس لدينا ما نخفيه".
وأكد أن الجانب الروسي سلم الممتلكات الفنية العسكرية لفنزويلا وفقا لهذا الاتفاق، وهي بحاجة إلى الصيانة والخدمة.
وأفادت الأنباء في وقت سابق أن طائرتين روسيتين، على متنهما مجموعة من العسكريين الروس، وصلتا إلى كاراكاس الأسبوع الماضي، الذين سيجرون مشاورات مع ممثلي فنزويلا حول التعاون العسكري التقني.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)