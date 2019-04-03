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20:13 03 أبريل/ نيسان 2019
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    لقاء الرئيس الروسي والرئيس الكازاخي

    روسيا تعرض بناء محطة طاقة نووية في كازاخستان

    © Sputnik . Алексей Дружинин
    روسيا
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    أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن بلاده عرضت بناء محطة طاقة نووية في كازاخستان.

    زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيشكيك، قرغيزيا (قرغيزستان) 28 مارس/ آذار 2019
    © Sputnik . Grigory Sysoev
    بدء مباحثات بوتين والرئيس الكازاخي في موسكو
    موسكو — سبوتنيك. وقال الرئيس الروسي عقب لقائه بنظيره الكازاخي: "نقترح المضي نحو أشكال جديدة من التفاعل، أعني قبل كل شيء، إمكانية بناء محطة للطاقة النووية في كازاخستان، باستخدام التقنيات الروسية".

    كما وأكد بوتين، بأنه سيلتقي مع توكاييف، خلال القمة الاقتصادية الأوراسية في كازاخستان، في أيار/ مايو.

    قائلاً بهذا الصدد: "سنلتقي مع الرئيس توكاييف مرة أخرى قريبًا: في 29 أيار/ مايو، حيث من المقرر عقد اجتماع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، في الذكرى الخامسة للاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوراسية، في نور سلطان".

    وتابع، بأن "عقد الاجتماع في هذه الذكرى بعاصمة كازاخستان يعد رمزيًا للغاية، لأنه تم هناك التوقيع على معاهدة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وبالتالي، نود أن نشدد على الدور المهم لكازاخستان في إنشاء الاتحاد، وشخصياً لنور سلطان أبشيفيتش نزارباييف، الذي اقترح وأيد فكرة مشروع التكامل الأوراسي".

    كما وأعرب الرئيس الروسي عن شكره للرئيس الكازاخي، كون زيارته الأولى كانت إلى روسيا، وأردف قائلاً بهذا الصدد: "نحن ممتنون لرئيس كازاخستان، كون زيارته الرسمية الخارجية الأولى هي لبلدنا، روسيا، وأثناء عمله في مختلف المناصب الحكومية، حافظ السيد توكاييف على اتصالات وثيقة مع زملائه الروس، وليس لدينا شكاً في أنه سيولي اهتمامًا مستمرًا لزيادة تطوير التعاون متبادل المنفعة وعلاقات التحالف بين بلدينا".

    وشدد بوتين "أود أن أشير إلى أن المحادثات جرت في بيئة بناءة وعملية، بما يتفق تماما مع التقاليد التي تطورت خلال سنوات بعملنا المشترك المثمر مع مؤسس الدولة الكازاخية، أول رئيس للجمهورية، نور سلطان أبيشفيتش نزارباييف".

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
    © Sputnik . Alexey Nikolsky
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    وأضاف الرئيس الروسي بشأن نتائج المفاوضات مع توكاييف "خلال المحادثات، تم التطرق إلى الاستعدادات لمنتدى التعاون بين الأقاليم الـ 16 المقبل، بين روسيا وكازاخستان، و الذي سيجري هذا العام في أومسك في تشرين الثاني / نوفمبر، حيث، وبكل سرور، دعوت أيضًا الرئيس الكازاخي"، مشيراً إلى أنه ورئيس كازاخستان دعما فكرة عقد منتدى التعاون بين الأقاليم وربطه بمنتدى القادة الشباب.

    وأكد بوتين أيضاً انه تم خلال المحادثات "التطرق إلى أكثر المشاكل الإقليمية والدولية إلحاحا، واتسم معظمها بتطابق الرؤى أو التقارب بين مواقف روسيا وكازاخستان، وأكدنا العزم على مواصلة تنسيق أعمالنا في الأمم المتحدة، وفي محافل أخرى متعددة الأطراف"، موضحاً بأن الطرفين اتفقا على تكثيف التعاون من خلال منظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة".

    هذا وكان الرئيس الكازاخي، قاسم زومارت توكاييف، قد وصل في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، في أول زيارة خارجية له بعد تولي مهام منصبه.

    وكان رئيس كازاخستان السابق، نور سلطان نزاربايف، قد تخلى في 20 آذار/ مارس الماضي، عن سلطاته كرئيس للبلاد ووكّل في الفترة المتبقية توكاييف، الذي شغل قبل ذلك رئيس مجلس الشيوخ (المجلس الأعلى) لبرلمان كازاخستان. وأدى توكاييف، اليمين الدستورية، ومن المقرر إجراء انتخابات الرئاسة في كازاخستان في عام 2020.

    الجدير بالذكر أن روسيا وكازاخستان تربطهما علاقة تاريخية عضوية كونهما جمهوريتان سابقتان في الاتحاد السوفييتي السابق، ومن ثم عضوان في رابطة الدول المستقلة وتحالفات تكاملية سياسية واقتصادية الأخرى، بما في ذلك وفي منظمة شنغهاي للتعاون.

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