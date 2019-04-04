روسيا... رد مناسب على أسلحة جديدة للناتو

وأكد ألكسندر غروشكو، نائب وزير خارجية روسيا، في رد له على سؤال وجهه له أحد أعضاء المجلس الاجتماعي الروسي خلال اجتماع خصصه المجلس لبحث العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) أن روسيا لن تقف موقف اللامبالي من تزويد قوات الناتو في أوروبا بأسلحة جديدة.

© Photo / Crimea's FSB Press Service الناتو يواجه "تهديدات" روسيا في البحر الأسود

ولفت بصورة مبطنة إلى أن مشاريع الناتو التسليحية الجديدة تستهدف روسيا.

وقال نائب وزير خارجية روسيا:

نعرف جيدا ما هي برامج الأسلحة الموجودة اليوم (لدى الناتو). من الواضح أن هذه البرامج لا تهدف إلى مكافحة الإرهاب… إنها تطابق مخططات الحرب الباردة.

وسيكون رد فعل روسيا مماثلا بأقل التكلفة وفقا لما قاله ألكسندر غروشكو.