روسيا... نقل طائرات "سو-34" من وسطها إلى غربها

وصلت 6 مقاتلات قاذفة من طراز "سو-34" إلى مطار عسكري في غرب روسيا.

وكشف مصدر في المنطقة العسكرية المركزية أن هذه الطائرات تم نقلها من قاعدة القوات الجوية الروسية في ريف مدينة تشيلابينسك في منطقة الأورال إلى مطار عسكري في مقاطعة فورونيج للمشاركة في التدريبات التي انطلقت في مجموعة من القواعد العسكرية الروسية تمهيدا لتنظيم عرض عسكري في العاصمة موسكو في التاسع من مايو/أيار بمناسبة عيد النصر (ذكرى دحر ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية في عام 1945).

© Sputnik . Ilja Pitalev طائرة مثالية تحارب الإرهاب في سوريا

وقطعت الطائرات مسافة 1500 كيلومتر تقريبا محلقة في الجو أثناء التنقل من وسط روسيا إلى غربها.

يجدر بالذكر أن المقاتلة القاذفة "سو-34" تعتبر من الطائرات الجديدة. وتسلمتها القوات المرابطة في ريف تشيلابينسك في عام 2018.

وخصصت طائرة "سو-34" المزودة بصواريخ جو — سطح وجو — جو ونظام متطور للحماية من الصواريخ المضادة للطائرات، لتدمير أهداف أرضية وجوية.

وتستطيع "سوخوي 34" العمل في أي وقت من النهار والليل في ظل الظروف الجوية الرديئة، وتقدر على التحليق لمسافة 4000 كيلومتر. ويمكن أن تبلغ سرعتها 1900 كيلومتر في الساعة.

وتستطيع هذه المقاتلة القاذفة أن تحمل نحو 8 أطنان من الأسلحة.