روسيا حول تصريحات أمريكا بشأن "إس-400" التركية: الولايات المتحدة لا تترد في اختيار وسائل الضغط

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روسيا حول تصريحات أمريكا بشأن "إس-400" التركية: الولايات المتحدة لا تترد في اختيار وسائل الضغط