الخارجية الروسية تعلن موقفها من تصريحات ستولتنبرغ عن ستالين وهتلر و"داعش"

وكان ستولتنبرغ قد وضع، أمس الأربعاء، متحدثاً في الكونغرس الأمريكي، تنظيم "داعش" الإرهابي، بزعيم النازية أدولف هتلر والزعيم السوفيتي، جوزيف ستالين، في صف واحد.
ولفت إلى أن "الحرية لها أعداء، وينبغي احتواءهم"، مشيرا إلى أنه "إذا لم ينجح الردع ، فينبغي القتال — كان من المستحيل إيقاف هتلر عن طريق الاحتجاجات السلمية، ولم يكن ممكن إعاقة ستالين بالكلمات، ولا هزيمة "داعش" بالحوار".
وكان الجيش الأحمر بدأ، في تشرين الأول/ أكتوبر 1944، بعملية عسكرية أدت إلى تحرير شمال النرويج من الغزاة النازيين واستقبلوا النرويجيين الجنود السوفييت بحفاوة وبصدر مفتوح بعد ما عاشوا تحت وطأة الاحتلال الألماني النازي منذ نيسان/ أبريل عام 1940. وانسحبت القوات السوفيتية من النرويج بعد انتهاء الحرب.
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