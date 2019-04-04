روسيا لن تدفع رسوما إلى مجلس أوروبا حتى تتم إعادة حقوق وفدها بالكامل

صرح عضو اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، أوليغ موروزوف، اليوم الخميس، بأن روسيا لن تدفع رسوما إلى مجلس أوروبا حتى تتم إعادة حقوق وفدها إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بالكامل.

© AFP 2019 / Tobias SCHWARZ الاتحاد الأوروبي يعتبر ضم روسيا لشبه جزيرة القرم غير شرعي

موسكو — سبوتنيك . وقال البرلماني لوكالة "سبوتنيك": "لن يكون هناك أي دفع لميزانية مجلس أوروبا حتى يتم رفع جميع القيود المفروضة على عمل الوفد الروسي إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. مع ضمان أن لا يتم لاحقاً إدراج نظام التمييز بشكل تعسفي".

وأضاف بأن الأمين العام لمجلس أوروبا يبحث بالتأكيد عن طرق لحل هذا النزاع. وخلص السناتور إلى أنه "يجب عليه أن يفهم أن المسألة ليست عنادا من قبلنا، ولكن بسبب الموقف الجامح لبعض الوفود الوطنية. فليعملوا معهم حتى يتوقفوا عن انتهاج سلوك غير طبيعي مع الأوروبيين الطبيعيين".

يذكر أن الأمين العام لمجلس أوروبا ، ثوربورن ياجلاند، كان قد أعلن قبل ذلك بأنه يأمل بالحفاظ على عضوية روسيا في مجلس أوروبا بعد حزيران/ يونيو 2019. وفي الوقت نفسه، حث موسكو على دفع المساهمة إلى ميزانية المنظمة.