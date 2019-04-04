ضمان السلامة في مطارات الغردقة وشرم الشيخ ضمن برنامج زيارة لافروف إلى مصر

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيناقش في مصر استئناف الرحلات الجوية الكاملة بين روسيا ومصر، والانتهاء من العمل المشترك للمتخصصين الأمنيين في مطاري الغردقة وشرم الشيخ.

© Sputnik . Alexei Druzhinin بوتين: اتفقنا مع السيسي على استئناف الرحلات غير المنتظمة إلى الغردقة وشرم الشيخ

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان الخارجية:" سيكون من الموضوعات المهمة في المحادثات استئناف الرحلات الجوية الكاملة بين روسيا ومصر ووضع اللمسات الأخيرة على العمل المشترك للمتخصصين الروس والمصريين لضمان مستوى كافٍ من الأمن في مطاري الغردقة وشرم الشيخ ".

وكانت حركة الطيران قد توقفت بين مصر وروسيا منذ نهاية عام 2015، بعد تحطم الطائرة الروسية "إيرباص-321" التابعة لشركة "كوغاليم آفيا"، فوق منطقة شمال سيناء المصرية،

بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ، جراء انفجار قنبلة على متنها.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن هذا العمل الإرهابي، الذي راح ضحيته 224 راكبا إضافة إلى طاقم الطائرة.

وأدى توقف رحلات الطيران بين البلدين إلى تضرر قطاع السياحة في مصر بشكل ملحوظ، خاصة مع إجراءات مماثلة من عدة دول تعتبر من الروافد الرئيسية للسياحة في مصر.

وتقوم مصر منذ ذلك الحين، بالعمل على رفع مستويات الأمن في المطارات وخصوصاً، شرم الشيخ والغردقة والقاهرة، فيما تستمر المفاوضات بشكل مواز مع روسيا من أجل استئناف الرحلات الجوية التجارية والسياحية.