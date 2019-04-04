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17:43 04 أبريل/ نيسان 2019
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    الوضع في مضيق كيرتش، القرم، روسيا - السفن الحربية الأوكرانية المحتجزة في ميناء كيرتش

    كيف أصبح مضيق كيرتش نقطة خلاف بين روسيا وأوكرانيا

    © Sputnik . Press Service of the Border Department of the Federal Security Service of the Russian Federation in the Republic of Crimea
    روسيا
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    تجددت التوترات في مضيق كيرتش إثر مزاعم الناتو دعم تحرك السفن الأوكرانية في البحر الأسود، حيث يشكل مضيق كيرتش أهمية استراتيجية كبيرة، إذ تمر خلاله مئات السفن من المراكز الصناعية والاقتصادية الكبيرة، وهو ممر مهم لمنتجات شركات كبيرة.

    سفن الناتو في البحر الأسود
    © AFP 2019 / Daniel Mihailescu
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    يربط مضيق كيرتش بين بحر آزوف والبحر الأسود ويفصل القرم في الغرب عن شبه جزيرة تامان في الشرق ويبلغ عرضه 4 كم، كما له أهمية سياسية واستراتيجية كبيرة لكل من روسيا وأوكرانيا.

    بدأ المضيق يشكل عثرة في العلاقات الروسية الأوكرانية في التسعينيات، لكن الوضع تفاقم في عام 2014، عندما عاد القرم إلى روسيا، ومنذ ذلك الحين، أصبح مضيق كيرتش جزءا من روسيا، ولكن يمكن للسفن الأوكرانية عبور المضيق، وفقا لقواعد القانون الدولي.

    وقال دكتور في الجغرافيا من جامعة موسكو للآداب لـ"سبوتنيك": مضيق كيرتش هو مفترق طرق، وهو بالطبع ذو أهمية كبيرة، من حيث جغرافيا الاستراتيجية والجيوسياسية وجغرافية الاقتصادية، كما أن المضيق ذو أهمية كبيرة بالنسبة لروسيا، لأنه بالنسبة لروسيا، هو نقطة تقاطع الطرق البحرية والبرية.

    ثم قال أستاذ في قسم الجغرافيا الاقتصادية والاجتماعية في جامعة قازان الاتحادية، سيرغي كيسيلوف، من الضروري التحدث عن أهمية مضيق كيرتش الجغرافيا الاقتصادية، فالمناطق الساحلية هي مراكز اقتصادية كبيرة، فيتركز فيها إنتاج المعادن الثقيلة والصناعة الكيميائية والنقاط النهائية لخطوط أنابيب النفط، ويتم تصدير جزء من منتجات هذه الشركات من خلاله، لذلك هو ممر سريع مهم.

    وأضاف: "تم تطوير أنظمة المرور عبر المضيق بين روسيا وأوكرانيا، وبالتالي فإن انتهاكها غير مقبول تماما ومستحيل. ووفقًا للاتفاق المبرم بين الدولتين، فإن بحر آزوف داخلي، ولا يمكن مرور السفن الحربية الأجنبية إلا بموافقة الطرفين. على سبيل المثال، يمكن للناتو دخول مضيق كيرتش فقط بموافقة روسيا. بالطبع، لدى روسيا صلاحيات قانونية فيما يتعلق بالمضيق، تم توضيحها في الدستور، الذي ينص على أن شبه جزيرة القرم هي جزء من  روسيا الاتحادية. لذلك، فإن مضيق كيرتش هو المياه الداخلية لروسيا، اليوم ، المنظمون الرئيسيون لمرور السفن عبر مضيق كيرتش هو هيئة الموانئ البحرية في مدينة كيرتش الروسية. ومن خلالها يتم سماح مرور السفن عبر مضيق كيرتش".

    هذا وصرحت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الناتو، بايلي هاتشيسون، في وقت سابق، بأن الحلف يعتزم اعتماد حزمة من القرارات بشأن البحر الأسود، مشيرة إلى أن هذه الحزمة تتضمن تكثيف النشاط الاستخباري في البحر الأسود وإرسال المزيد من البوارج إلى البحر الأسود، لتأمين مرور السفن الأوكرانية في مضيق كيرتش الروسي.

    جدير بالذكر أن إقليم شبه جزيرة القرم عاد إقليميا روسيا فيدراليا، بعد استفتاء جرى يوم 16 مارس/ آذار 2014، في شبه الجزيرة وسيفاستوبول، وأصبحت كلتا المنطقتين ضمن روسيا الاتحادية، اعتبارا من 18 مارس/ آذار 2014، واعتبر هذا اليوم عطلة رسمية في شبه جزيرة القرم، ومدينة "سيفاستوبول".

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    الكلمات الدلالية:
    المعادن, ممر اقتصادي, القرم, استراتيجية, أوكرانيا, روسيا, النفط, السفن الحربية الروسية, حادث مضيق كيرتش, وكالة سبوتنيك, الناتو, مضيق كيرتش
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