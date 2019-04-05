روسيا... نظام "فالداي" قادر على إسقاط أي طائرة دون طيار

وأطلق عليه اسم "فالداي". وتختبره القوات الروسية في الوقت الراهن.

© Photo / CC0 Creative Commons روسيا تبدع بندقية طائرة مضادة لطائرات "درون" (فيديو)

وصُنع ما يسمى بـ"فالداي" لقوات الصواريخ الاستراتيجية التي تحتاج إلى ما يحميها من الطائرات من دون طيار.

وأكد الاختبار قدرة نظام "فالداي" على اكتشاف الطائرات دون طيار على اختلاف أنواعها وتعطيل إدارتها، أي أنه قادر على اكتشاف وإسقاط أي طائرة دون طيار، كما أشار إلى ذلك دينيس ساخنوف، نائب رئيس اللجنة العسكرية العلمية التابعة لقوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية.

ومن جانبه قال فيكتور تيشينكو، كبير خبراء اللجنة العسكرية العلمية، للصحفيين إن نظام "فالداي" يستطيع العمل في أي وقت من النهار والليل في الظروف الجوية الرديئة.

وأشار إلى أن قوات الصواريخ الاستراتيجية تدرس إمكانية استخدام نظام "فالداي" لحماية الصواريخ وقواذفها أثناء تنقلها.