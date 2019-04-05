زاخاروفا "ترسل" وزير البنية التحتية الأوكراني لمهاجمة موسكو في ولاية أيداهو الأمريكية

فقد كتبت زاخاروفا عبر حسابها على موقع فيسبوك: "أيها الرفيق العزيز، إن موسكو، التي ستصلون إليها مع الحلفاء على الدبابات، توجد في ولاية أيداهو. فإلى الأمام".

© Sputnik . ممثل كوميدي قد يعتلي سدة الحكم في أوكرانيا

وعلق أوميليان سابقا على مبادرة إنشاء منطقة نقل موحدة مع روسيا، قائلا إنه سيزور موسكو بالتأكيد على متن الدبابات مع الحلفاء.

ورد عليه النائب الروسي أليكسي بوشكوف، مشيرا إلى أن الشخص الوحيد الذي كان يعتزم بجدية الدخول إلى موسكو هو أدولف هتلر. وأعرب عن ثقته بأن المكان الوحيد، الذي "سيتمكن ثرثارو كييف من الوصول إليه هو حفرة المجاري".

كما أشار النائب رسلان بالبيك إلى أن سلطات كييف تعد باستمرار بإجراء عرض النصر في سيفاستوبول والوصول إلى موسكو على الدبابات.

وأضاف: "لقد رأينا "أبطال" أوكرانيا — بعضهم يختبئون في كييف والبعض الآخر يجلسون في مراكز الاعتقال الروسية. ولن يتمكنوا من الوصول إلى موسكو".