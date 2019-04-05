بوتين يناقش مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في سوريا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي الوضع في سوريا، وكذلك الاتصالات الدولية الحالية والقادمة.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف: "تطرق الاجتماع إلى الوضع في سوريا، بما في ذلك، الوضع في ضوء المحادثات التي جرت يوم الخميس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو".

© Sputnik . Sergei Guneyev بيسكوف: إذا عرض نتنياهو خطة حول سوريا خلال لقائه مع بوتين فسنبحثها

وأضاف بيسكوف: "بالإضافة إلى ذلك، تم تبادل الآراء في إطار التحضير لمجلس التعاون رفيع المستوى بين روسيا وتركيا، المقرر عقده الأسبوع المقبل، وكذلك منتدى القطب الشمالي في سان بطرسبرغ والاتصالات الدولية على هامشه".

وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أعلن أمس الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد ناقشا في الجلسة التي عقدت، يوم الخميس، موضوع سوريا على نطاق واسع وفي جوانب مختلفة، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يقدم خطة لحل الوضع هناك.

وقال أوشاكوف للصحفيين مجيبا عما إذا كان نتنياهو قدم خطة لسوريا أثناء المحادثات مع بوتين: "تم مناقشة الوضع السوري بدقة شديدة وفي جوانب مختلفة. لكن لم تكن هناك خطة على الورق".