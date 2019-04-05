بوتين يناقش مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في سوريا

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف: "تطرق الاجتماع إلى الوضع في سوريا، بما في ذلك، الوضع في ضوء المحادثات التي جرت يوم الخميس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو".
وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أعلن أمس الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد ناقشا في الجلسة التي عقدت، يوم الخميس، موضوع سوريا على نطاق واسع وفي جوانب مختلفة، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يقدم خطة لحل الوضع هناك.
وقال أوشاكوف للصحفيين مجيبا عما إذا كان نتنياهو قدم خطة لسوريا أثناء المحادثات مع بوتين: "تم مناقشة الوضع السوري بدقة شديدة وفي جوانب مختلفة. لكن لم تكن هناك خطة على الورق".
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