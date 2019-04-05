الرئيس بوتين وأماني الأطفال

عمد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تحقيق أماني جميع الأطفال الذين التقوا به وأفصحوا له عن أحلامهم أو أرسلوا له رسائل.

مراقبة إطلاق صاروخ

قال سيرغي غوربيتس، مصمم الطائرات المراهق، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ساعده في الطيران إلى بايكونور وإلقاء نظرة على إطلاق الصاروخ.

وصرح أنه يوم الأربعاء الفائت قاموا بجولة في موقع إطلاق المركبات الفضائية، وجولة أخرى جرت يوم الخميس، حيث قال المصمم المراهق "اليوم شاهدت الإطلاق، إنها تجربة مدهشة، الصاروخ ينطلق، السماء صافية، وهدير المحركات".

طفل يحلم بمصافحة الرئيس بوتين

حقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حلم الطفل نيكولاي كوزنيتسوف، البالغ من العمر 10 أعوام، بمصافحة الرئيس.

وقد علم الرئيس برغبة هذا الطفل، الذي يعاني من مرض خطير، خلال زيارته إلى منتدى متطوعي روسيا. وتم إخبار بوتين هناك بمشروع "أحلم معي"، الذي يحقق من خلاله الراغبون أمنيات الأطفال، الذين يعانون من أمراض خطيرة. وجمع بوتين خلال زيارته جميع الأمنيات المتبقية ووعد بتحقيقها.

Сбыча мечт: Путин пожал руку 10-летнему Коле Кузнецову и расписался на его форме для самбо. По словам Коли, рукопожатие президента крепкое. А форму он наденет на первые соревнования после того, как победит болезнь. pic.twitter.com/qs0t31jipG — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 27, 2018

ودعا بوتين الطفل نيكولاي ووالدته إلى الكرملين. وتحدث معهما قليلا. وصافح الطفل، محققا بذلك أمنيته.

جرو صغير لعائلة روسية

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإهداء جرو صغير لعائلة روسية لطالما حلمت بالحصول على كلب من فصيلة محددة.

وجاءت هدية الرئيس الروسي للعائلة التي تعيش في قرية نائية في روسيا، وذلك بعد قيام فتاة بعمر 8 سنوات بإرسال رسالة طلب شخصي إلى موقع الرئيس الروسي الرسمي، حيث ذكرت الفتاة في رسالتها أنها تطلب تحقيق أمنية لوالدتها التي حلمت بجرو منذ طفولتها.

© Photo/ Official page of Klintsy هدية بوتين للعائلة الروسية

ومن جهتها علقت والدة الطفلة على الحدث قائلة " أخبرتني ابنتي عن الرسالة التي أرسلتها للرئيس الروسي، لكن لم أعير اهتماما شديدا للموضوع بصراحة خصوصا أن هناك الكثير من الرسائل الأخرى المرسلة وتعد أكثر أهمية من موضوع تحقيق حلم بإقتناء كلب".

تصوير فيديو عن طائرة الرئيس السرية

حقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رغبة الفتى أرسلان كايبكولوف البالغ من العمر 15 عاما، والذي كان يحلم بتصوير فيديو عن طائرة الرئيس "الرحلة رقم واحد" من طراز "إيل 96-300".

وعقب جولة قام بها الفتى الحالم، في أروقة طائرة الرئيس، قدم كايبكولوف انطباعه للصحفيين قائلا: "هذه هي أكثر الطائرات سرية في البلاد، وشرف لي السماح بدخولها".. "لقد تحقق حلمي.

#РИА_Видео

Владимир Путин исполнил желание тяжелобольного ребенка — 15-летнего Арслана Каипкулова, который мечтал снять видеоролик про борт №1 — самолет Ил-96-300. Арслан прилетел в Москву из Башкирии вместе с мамой. Им организовали экскурсию по президентскому самолету pic.twitter.com/Ur2rcsRtGy — РИА Новости (@rianru) December 28, 2018

وأضاف كايبكولوف: "أنا مندهش من الظروف المريحة التي يسافر فيها رئيس الدولة".. "قمرة القيادة أثارت المشاعر الأكثر وضوحا بالنسبة لي.

رحلة فوق مدينة سان بطرسبورغ على متن مروحية

نفذ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وعده وحقق حلم الطفل من مقاطعة لينينغراد، أرتيوم باليانوف، الذي تعهد له سيد الكرملين بتنظيم رحلة فوق مدينة سان بطرسبورغ على متن مروحية.

أجرى بوتين لقاء مع الطفل الذي استقبله وعائلته في قصر قسطنطين في سان بطرسبورغ حيث هنأ الرئيس الروسي الولد وأقرباءه برأس السنة القادم، ليرافق من ثم أرتيوم إلى مهبط المروحيات حيث أركبه طائرة مروحية نفذت جولة فوق المدينة لتتحقق بذلك أمنية الطفل.

فتاة ضريرة تطمح إلى أن تصبح صحفية

حقق الرئيس الروسي حلم الفتاة الضريرة ريغينا باربييفا التي تطمح إلى أن تصبح صحفية.

وأجرى الرئيس الروسي بعد إتمامه المؤتمر الصحفي السنوي الذي عقده اليوم الخميس، مقابلة مع ريغينا البالغة من العمر 17 عاما استغرقت 20 دقيقة أجاب خلالها عن أسئلتها.

وروى بوتين للفتاة كيف أصبح رئيسا للبلاد، وهل يعتبر عمله صعبا وما هي الأمنية التي سيتمناها في عيد رأس السنة.

وفي ختام المقابلة، طلبت ريغينا من بوتين معانقته ولمس وجهه بيديها للتعرف على ملامحه، وقالت إنه "شخص طيب ورئيس عظيم". كما تبادل بوتين مع الصحفية الشابة الهدايا.