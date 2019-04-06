لافروف: روسيا تعارض تحويل سوريا الى ساحة للمواجهة بين دول المنطقة

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن موسكو تعارض تحويل الأراضي السورية الى ساحة للمواجهة بين اللاعبين الإقليميين.

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مقابلة مع صحيفة " الأهرام المصرية"، "بأن روسيا تعارض تحويل أراضي هذا البلد الى ساحة مواجهة بين مختلف اللاعبين الإقليميين"، في إجابة على سؤال حول موقف موسكو من الهجمات الإسرائيلية على سوريا.

© Sputnik . Ali Hassoun روسيا تتمسك بموقفها من الجولان السوري

كما وأشار لافروف الى أن روسيا تؤكد من خلال اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية على أهمية منع حدوث توترات وتصعيد خطير على الوضع في سوريا.

وبحسب الوزير فإن أي تصعيد سيعود بعواقب سلبية ليس فقط بالنسبة للدول المجاورة بل لمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

يذكر بأن إسرائيل قامت بقصف مناطق في مدينة حلب في وقت سابق.

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا" قد أعلنت على لسان مصدر عسكري، أن الدفاعات الجوية السورية، تصدت لعدوان جوي إسرائيلي، يوم الأربعاء 27 آذار/مارس، استهدف بعض المواقع في المنطقة الصناعية في حلب، وأسقط عددا من الصواريخ، فيما اقتصرت الأضرار على الماديات فقط.