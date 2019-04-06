لافروف: روسيا ومصر تنسقان جهود التسوية في ليبيا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن روسيا ومصر ينسقان جهودهما عن كثب لحل الوضع في ليبيا وينبغي ان يتم حل الخلافات من خلال حوار شامل.

تحدث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عشية زيارته للقاهرة مع صحيفة " الأهرام المصرية" عن الوضع الليبي.

© REUTERS / Ismail Zitouny الجيش الليبي يعلن استعادة سيطرته على بوابة الـ 27 في طرابلس

قال لافروف " بأن موسكو والقاهرة تقومان بتنسيق الخطوات عن كثب في القضية الليبية. ومهمتنا مساعدة الليبين في التغلب على الخلافات القائمة، والتوصل لإتفاقيات مستدامة بشأن معايير المصالحة الوطنية.

لدينا رؤية مشتركة لإعادة الحكومة الليبية من خلال حوار وطني شامل بمشاركة القوى العسكرية والسياسية والمجتمع المدني والمناطق".

كما وتحدث لافروف على أن الأزمة الليبية التي طال أمدها في البلاد، يعود سببها للتدخل المباشر وغير المشروع لدول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والتي وفقا لنتائجها أغرقت البلاد بالفوضى، وأصبحت مرتعا للإرهاب.

هذا وكان مصدر عسكري ليبي رفيع المستوى قد أعلن اليوم السبت 6 أبريل/نيسان ، أن قوات الجيش الليبي قد استعادة سيطرتها على بوابة الـ 27 في طرابلس ، بعد أن أعلنت قوات تابعة لحكومة الوفاق سيطرتها على البوابة حيث قام رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بزيارة لها صباح يوم الجمعة.