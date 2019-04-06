لافروف: نأمل أن تعود الرحلات الجوية الروسية إلى المدن المصرية في أسرع وقت

القاهرة — سبوتنيك. وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري، في القاهرة اليوم السبت:

"نعول أنه خلال الفترة القريبة سينتهي الخبراء الروس والمصريون بتعزيز الأمن في مطارات الغردقة وشرم الشيخ لتأمين ظروف أكثر أمنا وسلامة للسائحين الروس في هذه المنتجعات في أسرع وقت".

وأضاف لافروف أنه بحث مع شكري :"الأوضاع في ليبيا، وسوريا، والقضية الفلسطينية الإسرائيلية التي يجب أن تحل وفق المبادرة العربية، ومكافحة الإرهاب والتطرف".

وأعلنت السفارة الروسية في القاهرة؛ أن لافروف يبدأ زيارته لمصر اليوم والتي تختتم غدا، مشيرة إلى أنها زيارة عمل سيتم فيها عقد مباحثات مع الرئيس السيسي ووزير الخارجية سامح شكري.