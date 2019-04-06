القوات الفضائية الروسية تختبر بنجاح منظومة "بانتسير" جديدة

اختبرت القوات الفضائية الروسية أحدث منظومات "بانتسير إس- إم" المضادة للطائرات، محققة فعالية في مواجهة المروحيات الرباعية، وفقا لنائب قائد القوات، اللواء يوري جريخوف.

موسكو — سبوتنيك. وقال جريخوف في حديث لإذاعة "إيخو موسكفي"، إنه "خلال التدريب الجوي، تم تنظيم 54 درسا عمليا قتاليا ونظريا لمدة ثلاثة أيام انتهت بتدريب على عملية الإطلاق، وخصوصا منظومة "بانتسير إس- إم"، النسخة الأحدث من منظومة بانتسير للدفاع الجوي، والتي أظهرت أداء عاليا ضد أهداف متناهية الصغر مثل المروحيات الرباعية".

وكان قسم المعلومات والاتصالات في وزارة الدفاع الروسية أعلن في 30 ديسمبر/كانون الأول 2018 أن القوات الجوية الفضائية ستحصل على نظام الدفاع الجوي إس- 350 "فيتياز" وحوالي 10 منظومات للدفاع الجوي من طراز "بانتسير- إس" ومنظومة "إس-400" في عام 2019.

وقال قائد قوات الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي يوري غريخوف: "لأول مرة ستدخل أحدث منظومة دفاع جوي إس-350 "فيتياز" خدمة القوات الجوية الفضائية في عام 2019. وبالإضافة إلى ذلك يخطط لإرسال حوالي 10 منظومات دفاع جوي "بانتسير-إس" ومنظومة "إس-400".

ومن الجدير بالذكر أن نظام "بانتسير- إس1"، هو نظام دفاع جوي صاروخي — مدفعي عام، صمم لحماية المرافق المدنية والعسكرية، بما في ذلك ونظم الدفاع الجوي بعيدة المدى، وحمايتها من جميع وسائل الهجوم الجوي الحالية والمستقبلية، ويستطيع حماية المواقع العسكرية من التهديدات البرية والبحرية.