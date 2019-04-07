لافروف: قرارات واشنطن حول الجولان والقدس غير شرعية وروسيا مع حل الدولتين

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لافروف: قرارات واشنطن حول الجولان والقدس غير شرعية وروسيا مع حل الدولتين

يتبع…