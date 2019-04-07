لافروف حول مخيم الركبان: يجب التخلص من الاحتلال الأمريكي في هذه المنطقة

كرر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، دعوة بلاده إلى تفكيك مخيم الركبان، داعياً للتخلص من الاحتلال الأمريكي هناك.

© AP Photo / Raad Adayleh الدفاع الروسية: الحجج الأمريكية حول عدم استعداد الحكومة السورية لاستقبال سكان مخيم الركبان مختلقة

القاهرة — سبوتنيك . وقال لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، اليوم في عمّان، "تناولنا مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية وندعو للتخلص من هذا المخيم".

وأضاف، "بحسب المراقبين الأميين في هذا المخيم فإن غالبية قاطنيه يرغبون بالعودة لديارهم.. بكل صراحة فالأوضاع الإنسانية هناك غير مقبولة".

وأكد الوزير استعداد روسيا "لبحث الخطوات الرامية لإخراج اللاجئين من هذا المخيم"، لافتاً أن "المهم هو التخلص من الاحتلال الأمريكي في هذه المنطقة داخل الإقليم السوري".

وأكد الصفدي بدوره أنّ "الركبان قضية سورية أممية وقاطنوه سوريون"، مؤكداً أن "الحل الجذري لقضية الركبان هود عودة اللاجئين لبيوتهم"

وأشار الوزيران أن الموضوع يجري بحثه بشكل ثلاثي مع الولايات المتّحدة.

هذا ويعتبر مخيم الركبان نموذجاً لأبشع أنواع التسلط الذي يمارس على المدنيين، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والمجموعات الإرهابية المسلحة التابعة لها في منطقة الجنوب السوري على الحدود مع الأردن.