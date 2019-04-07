لافروف ينقل رسالة من بوتين إلى ملك الأردن

نقل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، برقية من الرئيس فلاديمير بوتين، إلى ملك الأردن عبد الله الثاني تحمل أطيب التمنيات.

استقبل العاهل الأردني، سيرغي لافروف، اليوم الأحد في قصر الحسينية، ويشار أنه قبل بدء الاجتماع، استقبل المشاركون بعضهم بحرارة وعناق.

وقال وزير الخارجية الروسي في بداية الاجتماع: "شكرا جزيلا على هذا الاجتماع، إن الرئيس (بوتين) يرسل لك أطيب تمنياته، وهو يقدر كثيرا العلاقات (بين البلدين)، وموقفكم السياسي".

ووصل وزير الخارجية الروسي إلى عمان، اليوم الأحد، ضمن جولة في الشرق الأوسط ضمنها زيارة إلى القاهرة، حيث أجرى محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره المصري، سامح شكري.