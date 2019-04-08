دوريات لأسطول البحر الأسود الروسي خلال مناورات الناتو "الدرع البحري"

وكان حلف شمال الأطلسي (الناتو) قد أعلن نيته تأمين عبور السفن العسكرية الأوكرانية لمضيق كيرتش الذي يربط البحر الأسود ببحر آزوف.
وكشفت السفيرة كي بيلي هاتشيسون، ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الناتو، أن الناتو سيقرر ذلك خلال اجتماع ممثلي الدول الأعضاء في واشنطن في 3 — 4 أبريل/نيسان.
وأوضحت أن الناتو سيقرر تكثيف النشاط الاستخباري في البحر الأسود وإرسال المزيد من البوارج إلى البحر الأسود "لتأمين مرور السفن الأوكرانية في مضيق كيرتش". وأضافت أن الناتو سيقوم باتخاذ هذه الإجراءات لمواجهة "تهديدات روسيا".
وتجدر الإشارة إلى أن مضيق كيرتش أصبح جزءا من الأراضي الروسية بعدما استعادت شبه جزيرة القرم الهوية الروسية في عام 2014.
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