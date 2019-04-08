دوريات لأسطول البحر الأسود الروسي خلال مناورات الناتو "الدرع البحري"

أعلن المركز الوطني لإدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أسطول البحر الأسود قام بتنظيم دوريات خلال تدريبات حلف شمال الأطلسي "الدرع البحري-2019" تحسبا لحالات الطوارئ.

© AFP 2019 / Daniel Mihailescu أمريكا تحاول التسلط على البحر الأسود وروسيا ترد . وجاء في بيان الوزارة: "بهدف الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ المحتملة، تتخذ قوات أسطول البحر الأسود مجموعة من التدابير لرصد تصرفات سفن الناتو. حيث تم تنظيم دوريات لسفن الاستطلاع ومجموعات من السفن الهجومية ومجموعات الصواريخ الساحلية من طراز "باسيتون" و"بال" والطيران البحري".

وكان حلف شمال الأطلسي (الناتو) قد أعلن نيته تأمين عبور السفن العسكرية الأوكرانية لمضيق كيرتش الذي يربط البحر الأسود ببحر آزوف.

وكشفت السفيرة كي بيلي هاتشيسون، ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الناتو، أن الناتو سيقرر ذلك خلال اجتماع ممثلي الدول الأعضاء في واشنطن في 3 — 4 أبريل/نيسان.

وأوضحت أن الناتو سيقرر تكثيف النشاط الاستخباري في البحر الأسود وإرسال المزيد من البوارج إلى البحر الأسود "لتأمين مرور السفن الأوكرانية في مضيق كيرتش". وأضافت أن الناتو سيقوم باتخاذ هذه الإجراءات لمواجهة "تهديدات روسيا".

وتجدر الإشارة إلى أن مضيق كيرتش أصبح جزءا من الأراضي الروسية بعدما استعادت شبه جزيرة القرم الهوية الروسية في عام 2014.