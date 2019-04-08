إطلاق أول مفاعل نووي روسي "ريتم-200" بحلول عام 2027

أعلن مدير مشاريع الطاقة المنخفضة وإمدادات المعدات في شركة "روس آتوم أوفيرسيس"، التابعة لشركة "روس آتوم"، أوليغ سيرازيتدينوف، ضمن إطار المنتدى القطبي الشمالي الدولي الخامس أن إطلاق أول مفاعل نووي منخفض الطاقة "ريتم-200" في روسيا سيتم بحلول عام 2027.

فقد قال سيرازيتدينوف: "من المخطط إطلاق المفاعل في عام 2027".

© Fotolia / Kremldepall الإمارات تشغل أول مفاعل نووي لها بداية 2020

وتجدر الإشارة إلى إنشاء مشروع تصميم محطة الطاقة النووية المنخفضة مع مفاعلات "ريتم-200"، وقد تصبح محطة الطاقة النووية هذه منتجا تصديرا لشركة "روس آتوم". وسيتم بعد تطوير تصميم المشروع صياغة مقترحات الطاقة النووية المنخفضة للتصميم مستقبلا.

ويعتبر "ريتم-200" عبارة عن مفاعل نووي مبرد بالماء، تم تطويره من قبل مكتب التصميم باسم أفريكانتوف. ومصمم للتركيب على كاسحات الجليد ومحطات الطاقة النووية العائمة الواعدة.

ويتكون المفاعل من 4 مولدات بخارية، مدمجة بالجسم الأساسي، ما يقلل من استهلاك المواد وأبعاد المفاعل ويقلص من خطر التسرب من الدائرة الأولية للمفاعل ويسهل التثبيت والتفكيك والتركيب. وتوجد 4 مضخات تداول رئيسية حول وعاء المفاعل. وتصل قدرة المفاعل إلى 175 ميغاواط. وتم الاقتصار على تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% من أجل الامتثار لمبدأ عدم الانتشار.