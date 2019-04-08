إطلاق أول مفاعل نووي روسي "ريتم-200" بحلول عام 2027

فقد قال سيرازيتدينوف: "من المخطط إطلاق المفاعل في عام 2027".
ويعتبر "ريتم-200" عبارة عن مفاعل نووي مبرد بالماء، تم تطويره من قبل مكتب التصميم باسم أفريكانتوف. ومصمم للتركيب على كاسحات الجليد ومحطات الطاقة النووية العائمة الواعدة.
ويتكون المفاعل من 4 مولدات بخارية، مدمجة بالجسم الأساسي، ما يقلل من استهلاك المواد وأبعاد المفاعل ويقلص من خطر التسرب من الدائرة الأولية للمفاعل ويسهل التثبيت والتفكيك والتركيب. وتوجد 4 مضخات تداول رئيسية حول وعاء المفاعل. وتصل قدرة المفاعل إلى 175 ميغاواط. وتم الاقتصار على تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% من أجل الامتثار لمبدأ عدم الانتشار.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)