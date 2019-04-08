تسجيل
13:54 08 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    جانب من لقاء أمين جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح

    افتتاح "أرابيا إكسبو" في موسكو

    © Sputnik . Aiham Massa
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 0 0

    افتتحت، اليوم، في العاصمة الروسية موسكو الدورة الثانية عشرة لمجلس الأعمال الروسي العربي، بالتزامن مع معرض "أرابيا إكسبو" بدورته الرابعة.

    وحضر حفل الافتتاح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونائبه ميخائيل بوغدانوف ممثل روسيا في الشرق الأوسط، بالاضافة إلى العديد من الشخصيات الرسمية والاقتصادية العربية والروسية.

    وألقى وزير الخارجية الروسية كلمة رحب فيها بالضيوف، وأكد أن هذه الفعالية تظهر مدى اهتمام الطرفين بتطوير التعاون، وأثنى على دور مجلس الأعمال العربي الروسي في تطوير الحوار بين المستمر بين رجال الأعمال العرب والروس، وزيادة الاستثمارات المتبادلة في كافة المجالات،

    ونقل لافروف رسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي بعث بتحياته للمشاركين في المؤتمر، أكد على دور المؤتمر في الحوار بين البلدان العربية وروسيا، وتمنى للحاضرين العمل المتميز والتوفيق.

    افتتاح الدورة الثانية عشرة من مجلس الأعمال الروسي العربي، بالتزامن مع معرض أرابيا إكسبو بدورته الرابعة
    © Sputnik . Aiham Massa
    افتتاح الدورة الثانية عشرة من مجلس الأعمال الروسي العربي، بالتزامن مع معرض "أرابيا إكسبو" بدورته الرابعة

    كما أوصل رسالة من رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيدف التي تعبر عن أهمية هذه الفعالية في تطوير التعاون بين روسيا وبلدان المنطقة، والذي يعتمد على المساواة بين الطرفين، وان هذا التعاون يعود الى العهد السوفيتي.

    وتابع لافروف أن رسالة الرئيسين بوتين ومدفيديف تؤكدان على التعاون والصداقة بين الطرفين، وأن تقاليد الشراكة قد ترسخت مع مرور الزمن، وتتزايد يوما بعد يوم، وتعتبر احدى الاولويات لسياسة روسيا الخارجية، وأن المطلوب الأن هو توحيد الجهود في سبيل حل الأزمات القائمة في الشرق الأوسط، وتحقيق السلام وتطوير الظروف للتنمية المستدامة.

    افتتاح الدورة الثانية عشرة من مجلس الأعمال الروسي العربي، بالتزامن مع معرض أرابيا إكسبو بدورته الرابعة
    © Sputnik . Aiham Massa
    افتتاح الدورة الثانية عشرة من مجلس الأعمال الروسي العربي، بالتزامن مع معرض "أرابيا إكسبو" بدورته الرابعة

    وتابع لافروف بأن التعاون قد زاد مع البلاد العربية في العام الماضي فقط بنسبة ٨٪‏ ، وأن روسيا تخصص ميزانية كبيرة للاستثمار في العالم العربي، وان هناك اكثر من ٤٠٠ مشروع مشترك مع الجانب العربي، كما نوه الى التعاون الوثيق بين صندوق الاستثمار الروسي وتمثيله في الخليج العربي، وهو ما يرسخ قاعدة التعاون.

    وختم سيرغي لافروف كلمته بتمنياته بان يسهم هذا المجلس في تطوير التعاون مع العالم العربي ، ودور ارابيا اكسبو في تطوير التعاون بين رجال الاعمال العرب والروس، وتمنى على المشاركين ان يناقشوا مجالات مختلفة من التعاون ، ما يرفع مستوى معيشة الشعوب، وأخيرا تمنى إقامة طيبة في روسيا وتحقيق اتصالات وعقود جديدة.

    بدوره تحدث رئيس مجلس الاعمال الروسي العربي فلاديمير يفتوشينكو عن التعاون الكبير مع العديد من الحكومات والشركات العربية، حيث هناك استثمارات مع جميع البلدان العربية تقريبا، ويعتقد أن المؤتمر هو فرصة لتعرض الشركات الروسية على الشركاء العرب العديد من المنتجات والخدمات، وأكد عبر ان هذا الموتمر مهم جدا لتعزيز مواقف روسيا في العالم العربي، وأكد على ان المستقبل سيشهد المزيد من التطوير في العلاقات.

    وأعرب وزير الاتصالات اللبناني، محمد شقير، عن شكره للجانب الروسي على استضافة هذا الحدث المهم على المستوى الاقتصادي، وعلى دور روسيا في العالم العربي، وعلى الجهود الروسية في حل المشاكل التي تشهدها البلاد العربية، وقال ان لبنان سيكون من الدول المنتجة للنفط والغاز، وهناك عدة شركات ستبدا التنقيب قريبا، وأتمنى ان تكون الشركات الروسية هي من تلعب هذا الدور المهم في الاقتصاد اللبناني.

    أما وزير الإسكان المغربي عبد الأحد الفاسي الفهريفتحدثعن دور روسيا المهم لروسيا على صعيد التجارة العالمية ومحاربة الاضطراب وتحقيق الاستقرار، وهناك زيارات متبادلة بين المغرب وروسيا منذ عام ٢٠١٦، وعقدت عدة اتفاقات شراكة استراتجية في العديد من المجالات، وشهد التبادل زيادة بنسبة ١٣٪‏، والمغرب اصبح ثاني وجهة للاستثمارات الأجنبية،بسبب الإصلاح الاقتصادي وتطوير الاستثمار المنتج، ومناخ الاعمال، وبناء استراتيجية جديدة في الكفاءة المهنية.

    محمد عبدو سعيدو رئيس اتحاد الغرف العربية تحدث عن المجهودات الكبيرة التي تبذل لتحسين التعاون بين روسيا والعالم العربي، منها انشاء مجالس رجال الاعمال العربية الروسية الثنائية والتي نتج عنها العديد من الأنشطة التجارية، لكنه أشار الى الحاجة الى بذل المزيد من الجهود خصوصا في مجال التكنولوجيا لان روسيا راشدة في هذا المجال، كما اصر على أهمية عملية النقل بين الموانئ العربية والروسية، لاهمية ذلك في عمليات التبادل التجاري.

    وستسمر اعمال المؤتمر حتى العاشر من الشهر الحالي، في وسط العاصمة ،ويشهد جدول اعمال مليء باللقاءات والاجتماعات والندوات الاقتصادية.

    الكلمات الدلالية:
    موسكو, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    أداء أحد المشاركين في مهرجان رياضي بروريف (اختراق) في الساحة الرياضية الصغيرة لملعب لوجنيكي في موسكو
    الجزائر تودع وتركيا تحتفل و"مرسيدس-بنز" بتوقيع من بوتين...إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    السعودية تهدد بالتخلي عن الدولار في معاملاتها النفطية
    هل تتخلى السعودية عن الدولار في معاملاتها النفطية
    خارطة الجولان السوري المحتل
    خارطة الجولان السوري المحتل
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك