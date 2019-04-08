حزمة كبيرة من القضايا تناقش خلال لقاء الرئيس الروسي ونظيره التركي

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أنه سيقوم بمناقشة وحل حزمة كبيرة من القضايا، خلال لقائه بنظيره التركي، رجب طيب أردوغان.

© REUTERS / UMIT BEKTAS قبيل توجهه إلى موسكو... أردوغان يكشف عن عملية عسكرية محتملة في سوريا

موسكو — سبوتنيك . وقال بوتين: "الاتصالات تتطور بشكل فعال عبر وزارتي الخارجية والدفاع، والتعاون العسكري التقني. أي أن هناك حزمة كبيرة من القضايا التي يتوجب علينا مناقشها وحلها".

ويقوم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، بزيارة رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو، لبحث قضايا عديدة مع نظيره الروسي، أهمها عقد توريد منظومة "إس-400 تريومف"، إلى أنقرة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إنه يعتزم بحث التحضيرات للعملية العسكرية في سوريا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارته إلى موسكو اليوم الاثنين.

وفي وقت سابق، أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، سيبحثان خلال المحادثات التي ستعقد في موسكو في 8 أبريل/ نيسان، إمداد تركيا بمنظومة "إس-400" الصاروخية.