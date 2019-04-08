حزمة كبيرة من القضايا تناقش خلال لقاء الرئيس الروسي ونظيره التركي

ويقوم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، بزيارة رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو، لبحث قضايا عديدة مع نظيره الروسي، أهمها عقد توريد منظومة "إس-400 تريومف"، إلى أنقرة.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إنه يعتزم بحث التحضيرات للعملية العسكرية في سوريا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارته إلى موسكو اليوم الاثنين.
وفي وقت سابق، أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، سيبحثان خلال المحادثات التي ستعقد في موسكو في 8 أبريل/ نيسان، إمداد تركيا بمنظومة "إس-400" الصاروخية.
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