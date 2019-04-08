بتهمة "تدنيس حرمة الموتى" احتجاز مثيري الشغب في ستافروبول

أعلن حاكم مقاطعة ستافروبول الروسية، فلاديمير فلاديميروف، اليوم الاثنين، أن الأشخاص الذين دنسوا النصب التذكاري "الوطن الأم" في بودنوفسك في منطقة ستافروبول قد تم احتجازهم وقاموا بتنظيفه.

© Sputnik . Vitaliy Belousov التحقيق يحدد هويات مهاجمي قسم الشرطة في ستافروبول

بياتيغورسك — سبوتنيك . وكتب فلاديميروف، بهذا الصدد: "الثلاثة "الأبطال"، الذين "تنزهوا" مؤخرًا على النصب التذكاري في بودينوفسك، تم احتجازهم، وكلهم من خارج منطقتنا. تبين أن الرجال أكبر سناً مما كان متوقعًا. جميعهم بالغين، وواحد منهم فوق سن الـ 20! وهذا هو السن، الذي فيه يتحملون المسؤولية عن أفعالهم بموجب القانون. والآن ينتظرهم القيام بذلك. تم رفع دعوى جنائية. أشكر ضباط الشرطة على كفاءة عملهم. وفي غضون ذلك قام منتهكو النظام بتنظيف النصب التذكاري".

وكانت الشرطة قد رفعت دعوى جنائية بموجب مادة "تدنيس رفات الموتى وأماكن دفنهم، من قبل مجموعة من الأشخاص"، وقد تم اعتقال ثلاثة رجال يوم الأحد.

وكان حاكم المقاطعة قد نشر على تطبيق "إنستغرام"، في وقت سابق، صورة يجلس فيها شابان على مقعد بالقرب من الشعلة الخالدة ، بينما يلبي ثالث الحاجة قرب نصب "الوطن الأم". واقترح حاكم المقاطعة إجبار مثيري الشغب على غسل وتنظيف النصب الذي دنسوه.