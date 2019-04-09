"روس كوسموس" تخفض نسبة اعتمادها على المواد المستوردة إلى 10 % بحلول 2025

قال مدير مركز التطوير الرقمي في وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، كونستانتين شادرين إن الانتقال الكامل لنظام قاعدة المكونات الإلكترونية المحلية يجب أن يتم بحلول عام 2030.

قال شادرين، أمس، خلال المنتدى الثامن لتكنولوجيا المعلومات في خدمة مجمع صناعة الدفاع في يكاترينبورغ:

"يجب بحلول عام 2025 أن لا تتعدى نسبة المكونات المستوردة الداخلة في تركيب مركباتنا الفضائية ومجموعات النظام العالمي للملاحة بالأقمار الصناعية أكثر من 10٪ ، وبحلول عام 2030 نهدف لجعل قاعدة المكونات الإلكترونية المحلية بديلاً للاستيراد الكامل للمواد الداخلة في مجموعتنا الفضائية. نحن نحافظ على الاتجاه، الذي حددته قيادة البلاد".

وأشار إلى أن "روس كوسموس" هي أيضا مورد للبرمجيات المحلية، وخاصة في مجال النمذجة الرياضية لإنشاء المركبات الفضائية وإطلاق المركبات.

وفي وقت سابق أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، عزمها بناء قاعدة على سطح القمر بعد عام 2030 ليقوم رواد الفضاء بزيارتها.