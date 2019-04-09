روسيا ترصد 9 خروقات لنظام وقف العمليات في سوريا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا، بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 الساعة الأخيرة، 9 خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية.

موسكو-سبوتنيك. توزعت الخروقات بين محافظات، حلب (1) وإدلب (1) واللاذقية (7)، في حين رصد الجانب التركي 22 خرقا في محافظات، حلب (12) واللاذقية (1) وحماة (9).

© Sputnik . Maxim Blinov روسيا ترصد 6 خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية في سوريا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة

وخلال الـ 24 الساعة الماضية، لم يقم مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين، بحسب النشرة، بتنفيذ أي عمليات إنسانية.

وبشكل عام تم تنفيذ 2093 عملية إنسانية. وبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3329.44 طن.

وأضاف المركز بأنه خلال الــ24 الساعة الماضية، لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، ولذلك ما زال عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.