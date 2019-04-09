شويغو: 35 دولة تشارك في موسكو بمؤتمر أمن سوريا والدفاع الجوي

صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن 35 وزير دفاع أكد على مشاركة بلاده في مؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي، الذي سيعقد في الفترة ما بين 23-25 نيسان/أبريل، برعاية وزارة الدفاع الروسية.