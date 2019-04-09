توقيع اتفاقية روسية إماراتية في معرض "أرابيا إكسبو"

ضمن فعاليات معرض "أرابيا إكسبو الرابع" ومجلس الأعمال الروسي العربي الثاني عشر، تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومناقشة الكثير من الصفقات والعقود التصديرية.

وتم اليوم تويقع اتفاقية تعاون بين الهيئة الروسية للصادرات مع شركة "راكس" الإماراتية، لمطابقة المعايير من أجل دراسة وتمكين المنتجات الروسية من دخول الأسواق العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص.

© Sputnik . Aiham Massa "أرابيا إكسبو" يحصد ثمار الانفتاح الروسي على العالم العربي

وعن هذه الاتفاقية التقت " سبوتنيك " مع الموقع من الجهة الإماراتية الدكتور حامد جمال ممثل الشركة في معرض "أرابيا إكسبو"، وقال حامد: "أنا ممثل عن شركة راكس وهي شركة مطابقة، وهذا يعني أننا نتأكد من مطابقة المعايير المحلية للمنتجات، والهدف من هذه الاتفاقية هي تمكين المنتجات الروسية للمواصفات المحلية لإمكانية تصديرها واستعمالها من المستهلك العربي، وخاصة المستهلك الخليجي".

وأكد جمال أن هذه الاتفاقية هي إشارة لبدء عمليات تصدير المنتجات الروسية إلى الأسواق العربية، ويتابع: "لاحظنا أن الحكومة الروسية قررت في الموازنة الأخيرة إلزامية تصدير 400 مليار دولار من المنتجات إلى الدول العربية، وهذا يعني أن هناك جزء سيكون مخصصا للمعايير، وهذا هدف كبير".

ويضيف الدكتور حامد: "مركز الصادرات الروسية بدأ في فتح مراكز له في البلاد العربية، وعلى راْسه مدينة دبي، لدعم المنتجات الروسية ودخولها إلى الأسواق العربية".

وأشار ممثل شركة راكس إلى أن هناك عدد من المعوقات لدخول المنتجات الروسية إلى العالم العربي، ومنها: اللغة، لذلك يجب العمل على موضوع ترجمة المنتجات إلى اللغة العربية، وهناك موضوع الجمارك ومتطلباتها، بالإضافة إلى موضوع شهادة الصحة، حيث هناك بعض المتطلبات من عدة وزارات كالبيئة والصحة والمناخ لبعض المنتجات كالحية منها على سبيل المثال، والشهادة الصحية يجب أن تكون مقبولة من هذه الجهات، ولقبولها يجب تذليل بعض المطبات، ونحن نعمل على ذلك مع الجهات الروسية.

وختم جمال حديثه بالإشارة إلى متانة العلاقة الاقتصادية بين الجانبين الروسي والعربي وخصوصا مع الخليج، ويضيف: العلاقات الروسية العربية وخاصة مع الإمارات والسعودية في تطور دائم، وهناك دعم واضح من هذه الجهات لتذليل أي مصاعب تواجه دخول المنتجات الروسية إلى السوق الخليجية.