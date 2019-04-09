الدفاع الروسية تنفي أنباء حول إرسال مقاتلة "سو-57 " إلى سوريا

وجاء في بيان صادر عن الدفاع الروسية : "للأسف، فإن بعض وسائل الإعلام التي تسعى إلى اقتباس "الأخبار الساخنة" التي تظهر نيابة عن مصادر غير معروفة في شبكات التواصل الاجتماعي غالبًا لا تفهم جوهرها".

وأضاف البيان: "التقطت الصور نفسها للجيل الخامس من المقاتلات الروسية في قاعدة حميميم الجوية عام 2018 أثناء اختباراتها في ظروف قتال حقيقية، والتي أبلغ عنها الجيش الروسي رسميًا".

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الجدير بالذكر أن مقاتلة الجيل الخامس الروسية "سو-57" كانت قد زودت بتقنيات جديدة تتميز بقدرتها على إطلاق أشعة الليزر لإعماء صواريخ الخصم.

وتستخدم أجهزة التشويش بالأشعة تحت الحمراء لحماية الطائرات من الصواريخ المضادة للطائرات، وعلى الأخص الصواريخ الموجهة بالأشعة تحت الحمراء.