الأمن الروسي يقبض على متزعم فصيل "حرب العصابات ضد روسيا"

أعلن الأمن الروسي القبض في منطقة موسكو على عضو في "القطاع الأيمن" الأوكراني المتطرف كان قد تم إرساله إلى روسيا بهدف التجنيد.

موسكو — سبوتنيك. وأشار الأمن في بيان إلى أن المدعو الذي حمل كنية بيروجوك يترأس فصيلا في القطاع الأيمن، يشن "حرب العصابات ضد روسيا".

© Sputnik . Igor Zarembo الأمن الفدرالي الروسي يقبض على 3 من تنظيم إرهابي في القرم

وقال البيان: "تم القبض على مواطن أوكراني يدعى بيروجوك أي.ان. في منطقة موسكو، ناشط في "القطاع الأيمن"… وقد تم إيقافه عام 2014 في أوكرانيا حيث انضم إلى قوام " القطاع الأيمن ".. وأنشأ فصيل "خورتي" المكلف بشن حرب عصابات ضد روسيا".

وأوضح البيان أن بيروجوك وصل إلى ضواحي موسكو خلال شهر كانون الثاني/يناير من العام الماضي، حيث عاش في العديد من العناوين الوهمية، وقام بأنشطة لصالح "برافي سيكتور"، ونشر موادها الإيديولوجية والدعائية".

وأضاف البيان أنه خلال عمليات البحث، تم العثور على أدبيات ورموز ومعدات " برافي سيكتور" و"أدلة مادية أخرى تدل على تورطه في أنشطة هذه المنظمة".

وتم فتح قضية جنائية بموجب المادة "تنظيم أنشطة منظمة متطرفة"، بحق المشتبه به وأودع السجن.

يذكر أن "برافي سيكتور" (أي القطاع الأيمن) هو إحدى المنظمات الأوكرانية القومية المتطرفة التي شاركت خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2014، بعد استيلائها على بعض المباني الحكومية، في صدامات مسلحة مع الشرطة.