بوتين يكشف عن أفضلية النفط والغاز الروسي في المنافسة مع النفط الأمريكي

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أنه إذا انخفضت أسعار النفط إلى أقل من 40 دولارا للبرميل، فسيكون هناك شك في ربحية إنتاج النفط الأمريكي، على عكس الروسي.

سان بطرسبورغ — سبوتنيك. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في معرض حديثه عن طرق إنتاج النفط الأمريكي، وخاصة عن طريقة التكسير الهيدروليكي، إن هذه هي الطريقة الأكثر ضررًا بيئيًا لاستخراج الهيدروكربونات، وأضاف:

© AP Photo / Ludovic Marin بوتين: بحثت مع ترامب أسعار النفط و70 دولارا للبرميل يناسبنا

"إن إنتاج النفط بهذه الطريقة، أعلى تكلفة بكثير من إنتاج النفط والغاز في روسيا، حتى في الأماكن التي يصعب الوصول إليها. لذلك، فنحن في هذا الموقف نشعر بالثقة التامة. وأكثر من ذلك، فإنه إذا انخفض سعر النفط لأقل من 40 دولارا، فإن ربحية الإنتاج في الولايات المتحدة ستصبح محل شك".

من جهة ثانية أعلن الرئيس الروسي، أن هناك دول عديدة في العالم تبذل جهودا لتطوير مصادر بديلة للطاقة، ولكن لا يوجد انتقال سريع إليها من النفط والغاز.

وقال بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الدولي للقطب الشمالي: "إننا نرى جهود البشرية في تطوير مصادر بديلة للطاقة، في حين لا يوجد انتقال سريع من النفط والغاز إلى المصادر المتجددة".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن روسيا لم تتخلف في قطاع الطاقة رغم أن العقوبات تعيق التنمية.

وقال بوتين: "دعونا لا ننسى أن روسيا بلد ضخم يتمتع بقدرات الطاقة الكهرومائية، إننا نعمل على تطوير وسنواصل تطوير الطاقة النووية. لدينا 16% فقط من توليد الطاقة النووية. ففي فرنسا بالفعل أكثر من 90، ولدينا 16 فقط، يجب علينا على الأقل الحصول إلى 25%. جيراننا (فنلندا) سوف يبنون، وما إلى ذلك. حتى هنا لم نتخلف".