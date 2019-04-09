بوتين يكشف عن أفضلية النفط والغاز الروسي في المنافسة مع النفط الأمريكي

سان بطرسبورغ — سبوتنيك. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في معرض حديثه عن طرق إنتاج النفط الأمريكي، وخاصة عن طريقة التكسير الهيدروليكي، إن هذه هي الطريقة الأكثر ضررًا بيئيًا لاستخراج الهيدروكربونات، وأضاف:
من جهة ثانية أعلن الرئيس الروسي، أن هناك دول عديدة في العالم تبذل جهودا لتطوير مصادر بديلة للطاقة، ولكن لا يوجد انتقال سريع إليها من النفط والغاز.
وقال بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الدولي للقطب الشمالي: "إننا نرى جهود البشرية في تطوير مصادر بديلة للطاقة، في حين لا يوجد انتقال سريع من النفط والغاز إلى المصادر المتجددة".
وأشار الرئيس الروسي إلى أن روسيا لم تتخلف في قطاع الطاقة رغم أن العقوبات تعيق التنمية.
وقال بوتين: "دعونا لا ننسى أن روسيا بلد ضخم يتمتع بقدرات الطاقة الكهرومائية، إننا نعمل على تطوير وسنواصل تطوير الطاقة النووية. لدينا 16% فقط من توليد الطاقة النووية. ففي فرنسا بالفعل أكثر من 90، ولدينا 16 فقط، يجب علينا على الأقل الحصول إلى 25%. جيراننا (فنلندا) سوف يبنون، وما إلى ذلك. حتى هنا لم نتخلف".
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