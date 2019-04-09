بوتين: العلاقات بين روسيا والسويد تنمو رغم الصعوبات

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات بين روسيا والسويد تنمو بالرغم من الصعوبات، وأعرب عن أمله في رؤية ممثلي الأعمال السويديين في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي.

سان بطرسبورغ — سبوتنيك. قال بوتين خلال لقائه مع رئيس وزراء السويد، ستيفان ليفي، على هامش منتدى القطب الشمالي الخامس: "أود أن أشكركم على تلبية الدعوة. التعاون في القطب الشمالي في منتهى الأهمية بالنسبة لنا. وإنها فرصة لمناقشة التعاون الثنائي".

© REUTERS / JONATHAN ERNST وزيرة خارجية السويد تعلق على تصريحات ترامب بشأن العلاقة بين روسيا وألمانيا

وأضاف بوتين "العلاقات تنمو رغم الصعوبات. فقد ارتفع حجم التبادل التجاري العام الماضي بأكثر من 30 بالمئة… نتمنى رؤية ممثلي الأعمال السويديين في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي ".

الجدير بالذكر أنه وفقاً لبيانات مصلحة الجمارك الروسية، بلغ حجم التبادل التجاري في عام 2018 بين روسيا والسويد 5.363 مليار دولار، مسجلا ارتفاعاً بنسبة 32.63 بالمئة أي بقيمة 1.32 مليار دولار مقارنة مع عام 2017.

وتستضيف مدينة سانت بطرسبورغ، خلال يومي 9 و 10 نيسان/أبريل، أعمال منتدى القطب الشمالي الخامس تحت عنوان "منطقة القطب الشمالي — ساحة حوار"، ويعتبر هذا المنتدى إحدى أهم الساحات المحورية لمناقشة القضايا الخاصة بمنطقة القطب الشمالي وآفاقها المستقبلية على المستوى العالمي. والموضوع المطروح اليوم للمناقشة هو: "منطقة القطب الشمالي — محيط الفرص والإمكانيات". ويضم برنامج المناقشات ثلاثة محاور، هي: " المناطق الساحلية" و" في عرض المحيط" و" التنمية المستدامة".

ويذكر أن وكالة "روسيا سيغودنيا" تشارك في نشاط هذا المنتدى بصفة الشريك الإعلامي العام.