بيسكوف: نملك إمكانيات لتوسيع التعاون العسكري مع أنقرة

علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، على اعتزام تركيا شراء منظومة الصواريخ الروسية من طراز "إس-400".

موسكو-سبوتنيك. قال بيسكوف للصحفيين في رد على سؤال في هذا الصدد: "تعلمون أن التعاون العسكري التقني يمثل بعدا مهما جدا للتعاون والتفاعل بين روسيا والعديد من الدول الأجنبية.

© Sputnik . Sergei Malgavko أردوغان: تركيا دولة ذات سيادة وقد نستلم منظومة "إس-400" الروسية قبل يوليو

وتنفيذ هذا التعاون يشير إلى مستوى خاص من تطور العلاقات الثنائية، وهذا ينطبق على تركيا. روسيا منفتحة، وتمتلك القدرات المناسبة، والإمكانيات التكنولوجية، وبالطبع، تبحث عن فرص لتوسيع التعاون العسكري التقني".

وكان الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان قد صرح، في وقت سابق، بأن أنظمة الصواريخ الروسية "إس-400" يمكن أن تستلمها تركيا قبل يوليو/تموز.

وأضاف أردوغان بأن هذه الخطوة اتخذت من أجل سلامة الأمن القومي لتركيا، وليست موجهة ضد أي دول ثالثة، ولا أحد يملك الحق في إدلاء رأيه بهذا الشأن.

يذكر بأن تركيا كانت قد أعلنت في أكثر من مناسبة بأنها لن تتخلى عن صفقة شراء المنظومة الروسية وبأن الدفعة الأولى منها ستصل البلاد هذا العام، في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة الامريكية بأن ذلك لا يتوافق مع معايير "الناتو" وهددت بإمكانية تأخير أو إلغاء صفقة بيع مقاتلات"F-35" لتركيا.