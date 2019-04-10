الكرملين: بوتين يعقد اجتماعا لمجلس الأمن الروسي

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء:

"من المقرر أيضاً، عقد اجتماع عمل، اليوم، مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن [الروسي]. و إلى جانب المسائل الحالية، يخطط الرئيس لبحث مسائل منطقة القطب الشمالي، بما في ذلك وفي سياق ما تمت مناقشته خلال المنتدى، أمس واليوم… وأيضا ستكون هناك أحاديث منفصلة، كتقليد متبع مع أعضاء مجلس الأمن".

وتستضيف سان بطرسبورغ، خلال يومي 9 و 10 نيسان/أبريل الجاري، أعمال منتدى القطب الشمالي الخامس تحت عنوان "منطقة القطب الشمالي — ساحة حوار"، ويعتبر هذا المنتدى إحدى أهم الساحات المحورية لمناقشة القضايا الخاصة بمنطقة القطب الشمالي وآفاقها المستقبلية على المستوى العالمي.

والموضوع المطروح اليوم للمناقشة هو: "منطقة القطب الشمالي- محيط الفرص والإمكانيات". ويضم برنامج المناقشات ثلاثة محاور، هي: "المناطق الساحلية" و"في عرض المحيط" و"التنمية المستدامة".