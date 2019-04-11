مسدس روسي جديد ينافس أشهر نماذج السلاح الناري العالمية

وقال سيرغي أبراموف، مسؤول شركة "روستيخ" الحكومية التي تدير قطاع التكنولوجيا في روسيا، لـ"سبوتنيك" إن اللجنة الحكومية قررت الموافقة على تصنيع مسدسات "أوداف".

© Sputnik . Oleg Lastotshkin مسدس روسي جديد أقوى من "كولت"

وأضاف أن وزارة الدفاع الروسية وافقت على قرار اللجنة.

ومن جانبه قال ميخائيل ليفشونوف، نائب مدير عام معهد أبحاث الهندسة الميكانيكية الدقيقة الذي صنع مسدس "أوداف"، إنه يتوقع صدور القرار بشأن إدخال المسدس الجديد الخدمة في القوات المسلحة الروسية.

وكان مسدس "أوداف" قد اجتاز الاختبارات الرسمية بنجاح.

وصمم مسدس "أوداف" لاستخدام كل أنواع الذخيرة الخاصة بالمسدسات. ويتسع مخزنه لـ18 خرطوشة. ويتم تعميره أوتوماتيكيًا.

وله 3 نسخ، للقوات المسلحة عامة ولقوات العمليات الخاصة وللاستخدام المدني. وقد تبرز النسخة المدنية التي تتمتع بمواصفات تمكّن مسدس "أوداف" من منافسة أشهر نماذج السلاح الناري الخفيف مثل "كولت" و"والتير"، إلى الوجود في عام 2020.