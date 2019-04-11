"روسكوسموس" تعتقد وجود أهداف عسكرية أمريكية وراء الهبوط على سطح القمر

لا يستبعد رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" دميتري روغوزين إجراء تجارب مهمة على سطح القمر من قبل الجيش الأمريكي.

ويرى روغوزين أن برنامج عودة الأمريكيين إلى القمر يتضمن تنفيذ مهام عسكرية.

© Sputnik . Sergie Biatkov روسكوسموس تعرض أقوى محرك صواريخ في العالم (فيديو)

وقال روغوزين في لقاء مع صحيفة " كومسومولسكايا برافدا ": "يوجد أمام الأمريكيين الآن مهمة سياسية لإنزال الإنسان على سطح القمر مرة أخرى. على الرغم من أنني لا أفهم لماذا لهم الصعود مرة أخرى، بما أنهم كانوا هناك. هل لتكرير إنجاز عمره 50 عاما؟ ما هي القيمة المضافة؟ نحن ندرك أن مثل هذه العمليات في الفضاء كانت في العقود الماضية وما تزال حتى الآن بمثابة غطاء لعمليات غير معلنة، فالفضاء ليس مدنيا فقط".

وأشار روغوزين في الوقت ذاته إلى أنه لا يقصد استخدام القمر من قبل الأمريكيين لأغراض عسكرية، منوها إلى أن إجراء الأمريكيين تجارب لصالح الجيش أمر غير مستبعد. كما يمكن أن تستخدم الولايات المتحدة الرحلات إلى القمر لتطوير تكنولوجيات جديدة، ليتم استخدامها بعد ذلك في التكنولوجيا العسكرية.

وأضاف روغوزين أن "هذا النوع من الأعمال يخلق قدرا هائلا من التقنيات ذات الصلة. ويمكن استخدام هذه التقنيات في الأغراض العسكرية"، لافتا إلى أن الاتحاد السوفييتي صمم المكوك الفضائي "بوران" لأغراض عسكرية.