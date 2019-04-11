الكرملين يأمل بعودة الوضع في السودان إلى المسار الدستوري قريبا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الكرملين يتابع عن كثب الوضع في السودان، ويأمل بألا يحدث أي تصعيد، وأن يعود الوضع في هذا البلد إلى المسار الدستوري قريبا.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال ما إذا كان الكرملين يتابع الأحداث في السودان: "نحن نراقب الوضع عن كثب، ونأمل أولا، بألا يكون هناك أي تصعيد في الوضع، ما قد يؤدي إلى وقوع خسائر بشرية، ونعوِل على أن يعود الوضع في المستقبل القريب، إلى المسار الدستوري".

© REUTERS / STRINGER ابن الصادق المهدي لقناة "الحدث": البشير تحت الإقامة الجبرية الآن

وأضاف بيسكوف: "بالطبع، بغض النظر عما يحدث، وهو شأن داخلي للسودان، ويجب أن يقرره السودانيون أنفسهم، نعول مهما كانت النتيجة، أن تبقى العلاقات الروسية السودانية ثابتة في السياسة الخارجية للسودان".

وفي وقت سابق، أعلن مصدر بالجيش لوكالة "سبوتنيك"، أن الجيش السوداني سيعلن قريبا إنشاء هيئة حكومية جديدة برئاسة الجيش. أعلنت القنوات التلفزيونية في السودان، عن بث إحاطة، بعد وقت قريب، لممثلي وزارة الدفاع حول الوضع في البلاد.

ومنذ قليل ذكرت "وكالة السودان للأنباء" أن جهاز الأمن والمخابرات الوطني أعلن إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في كل أنحاء البلاد.

وجاء الإعلان بعد أن قالت مصادر سودانية إن الرئيس عمر البشير أجبر على التنحي بعد أن حكم البلاد على مدى ثلاثة عقود.

وأوقف تلفزيون السودان بثه خلال اليوم، ولم يذع سوى موسيقى عسكرية، مع الإعلان عن بيان مهم للقوات المسلحة بعد قليل.

وتوافد الآلاف على مقر وزارة الدفاع، كما تم إرسال تعزيزات عسكرية إلى محيط الإذاعة والتلفزيون، وأغلق مطار الخرطوم أمام الطائرات المغادرة.

وأعلن مصدر في حرس الجيش السوداني المتمركز بالقرب من مبنى الإذاعة والتلفزيون، عن تشكيل مجلس انتقالي جديد من القوات المسلحة في السودان.

وأوضح المصدر لوكالة "سبوتنيك" أنه تم تشكيل مجلس انتقالي في البلاد من القوات المسلحة برئاسة الفريق عوض بن عوف.